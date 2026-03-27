Cosseria riscopre il Canto delle Uova: tradizione e comunità insieme per la scuola

Tradizione e comunità si incontrano nel cuore di Cosseria grazie al Canto delle Uova, riportato in vita con entusiasmo da Erika Contino e da un gruppo di genitori della scuola locale. Per il secondo anno consecutivo, il paese ha accolto la rievocazione di un’antica consuetudine prepasquale, trasformandola in un evento sociale che ha coinvolto circa 60 persone.

Il gruppo, composto da musicisti e cittadini provenienti anche da Plodio, Carcare, Pallare e Millesimo, ha percorso le vie del borgo per tre sere, portando musica e allegria davanti alle abitazioni. Quell’iniziativa, nata inizialmente in sordina con l’obiettivo di riportare questa tradizione a Cosseria, è oggi diventata un appuntamento atteso che unisce grandi e piccini.

I “padroni di casa” hanno risposto con entusiasmo, aprendo le porte e offrendo uova fresche, cibi e bevande, contribuendo con donazioni che hanno raggiunto i 500 euro. Quest’anno, invece di essere destinato a un semplice rinfresco, il ricavato sarà interamente devoluto alla scuola di Cosseria, a sostegno delle attività educative e culturali del territorio.

“Plaudo a questa bellissima iniziativa, sia per la spontaneità e la voglia di allegria, sia per aver riportato a Cosseria il tradizionale Canto delle Uova. Complimenti e arrivederci al prossimo anno, con la speranza di vedere sempre più persone partecipare a questa bella tradizione”, commenta il sindaco Roberto Molinaro.