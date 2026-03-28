Pietra, il 30 marzo aprono le iscrizioni al Centro estivo e Campo solare 2026

Dalle ore 9:00 di lunedì 30 marzo alle ore 12:00 di giovedì 30 aprile sono aperte le iscrizioni al Centro estivo/Campo solare 2026 di Pietra Ligure, attivo dal 1 luglio al 31 agosto, dalle ore 8:00 alle ore 17:30.

Tutte le informazioni utili sono reperibili sempre sul sito istituzionale (CLICCA QUI) alla sezione “Speciale Istruzione”, o contattando l'Ufficio Pubblica Istruzione ( pubblica.istruzione@comunepietraligure.it / tel. 019 62931750). Per ciò che concerne i criteri di ammissione, a parità dei requisiti di priorità e di precedenza indicati nel Regolamento dei servizi sociali comunali, consultabile sempre sul sito; varrà il criterio cronologico e, a tal fine, farà fede esclusivamente il numero di protocollo.

“Il Centro Estivo rappresenta per Pietra Ligure una tradizione ormai più che consolidata, confermandosi, di anno in anno, uno dei servizi fondamentali del nostro welfare locale. In una realtà a forte vocazione turistica come la nostra, offrire un’accoglienza qualificata durante i mesi di luglio e agosto è, per la nostra Amministrazione, una priorità assoluta. Vogliamo garantire ai genitori un supporto concreto nella conciliazione tra vita professionale e cura della famiglia, proprio nel momento più intenso della stagione lavorativa” commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore alle Politiche socioeducative Marisa Pastorino.

“L’anno scorso, con il nuovo regolamento, abbiamo aggiornato il servizio per allinearlo alle reali esigenze degli utenti e alle mutate modalità di svolgimento delle attività, rendendolo più flessibile e moderno - continuano -. Confermate l’ammissione in via prioritaria per i bambini residenti a Pietra Ligure, conservando la possibilità per i bambini residenti in altri comuni di iscriversi solo in caso di disponibilità di posti, la possibilità di scegliere la partecipazione per l'intera stagione (luglio e agosto) o per periodi frazionati, con un minimo di 15 giorni e le tariffe dell’anno scorso, modulate sempre sulla base dell'indicatore I.S.E.E. per garantire una maggiore equità sociale e sostenibilità per ogni nucleo famigliare”.

“L’obiettivo principale rimane quello di offrire un aiuto concreto per gestire i figli in piena sicurezza e garantire ai bambini e ai ragazzi un servizio di qualità sotto l’aspetto educativo e ricreativo - proseguono De Vincenzi e Pastorino -L’impegno è sempre massimo per offrire un servizio di eccellenza, con la spiaggia dedicata e tutti gli ambienti e gli spazi all’aperto oggetto di attento lavoro di manutenzione, riordino e pulizia. Come sempre, tutti i giorni ci saranno le attività in spiaggia e la balneazione assistita alle quali si aggiungono gli spazi all’aperto del Parco Botanico per una proposta educativa in natura, oltre alle molte attività messe in campo dalla Cooperativa Start, che anche quest’anno gestirà il servizio”.

“Da subito ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro svolto e soprattutto per quello che svolgeranno nei prossimi mesi affinché tutti gli 'ingranaggi' funzionino al meglio”, concludono il sindaco e l’assessore.