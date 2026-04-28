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Attualità | 28 aprile 2026, 18:13

Forti odori nell’area circostante il deposito Sarpom a Quiliano, al via la campagna di monitoraggio

Progetto con Provincia, Arpal e ASL2: tre mesi di rilevazioni con volontari

Forti odori nell’area circostante il deposito Sarpom a Quiliano, al via la campagna di monitoraggio

Il Comune di Quiliano informa la cittadinanza che è in fase di avvio una campagna di monitoraggio del disturbo olfattivo nell’area circostante il deposito SARPOM, con l’obiettivo di raccogliere dati utili a comprendere e gestire in modo più efficace eventuali fenomeni percepiti dalla popolazione.

La campagna viene avviata in attuazione del Decreto Direttoriale n. 309 del 2023 (Linee guida regionali/nazionali per la gestione delle emissioni odorigene).

L’iniziativa, attuata in collaborazione con Provincia di Savona, Arpal, ASL 2 Savonese, prevede il coinvolgimento volontario di cittadini maggiorenni, residenti o operanti entro un’area individuata e delimitata intorno al deposito.

L’elenco delle vie e dei numeri civici individuati è disponibile sul sito web del Comune, nell’apposita sezione.

La partecipazione è volontaria. Coloro che intendono aderire dovranno compilare un apposito questionario di candidatura e farlo pervenire al Comune entro il giorno 8 maggio 2026.

La campagna avrà una durata di tre mesi, eventualmente prorogabili.

Il questionario di candidatura è disponibile:

- sul sito istituzionale del Comune di Quiliano, nella sezione dedicata raggiungibile al seguente link: https://www.comune.quiliano.sv.it/index.php/documenti/tutti-i-documenti/comune/comunicazioni/campagna-per-il-monitoraggio-del-disturbo-olfattivo

- presso gli uffici comunali del Servizio Ambiente e dell’Ufficio Segreteria del Sindaco;

Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 8 maggio 2026 consegnando il questionario di candidatura compilato, unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità:

-di persona presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);

- via PEC all’indirizzo comune.quiliano@legalmail.it;

- via e-mail all’indirizzo ufficio.ambiente@comune.quiliano.sv.it

Una volta raccolte e selezionate le candidature, ai partecipanti verrà assegnata una scheda di rilevazione identificativa dotata di un codice numerico personale. Il codice numerico viene attribuito al fine di garantire la privacy e l’anonimato del segnalatore. Tale scheda conterrà le informazioni necessarie per effettuare segnalazioni in modo strutturato e dettagliato.

La scheda di rilevazione consentirà ai soggetti selezionati di rilevare la presenza di odori, indicando orario, intensità e tipologia di odore avvertito.

Al fine di illustrare nel dettaglio le modalità operative della campagna, è previsto un incontro pubblico che si terrà il giorno giovedì 7 maggio 2026 alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Comune.

Durante l’incontro interverranno anche i soggetti competenti, tra cui Provincia, ARPAL e ASL 2, che potranno fornire chiarimenti tecnici.

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Redazione

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