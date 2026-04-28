Forti odori nell’area circostante il deposito Sarpom a Quiliano, al via la campagna di monitoraggio

Il Comune di Quiliano informa la cittadinanza che è in fase di avvio una campagna di monitoraggio del disturbo olfattivo nell’area circostante il deposito SARPOM, con l’obiettivo di raccogliere dati utili a comprendere e gestire in modo più efficace eventuali fenomeni percepiti dalla popolazione.

L’iniziativa, attuata in collaborazione con Provincia di Savona, Arpal, ASL 2 Savonese, prevede il coinvolgimento volontario di cittadini maggiorenni, residenti o operanti entro un’area individuata e delimitata intorno al deposito.

L’elenco delle vie e dei numeri civici individuati è disponibile sul sito web del Comune, nell’apposita sezione.

La partecipazione è volontaria. Coloro che intendono aderire dovranno compilare un apposito questionario di candidatura e farlo pervenire al Comune entro il giorno 8 maggio 2026.

La campagna avrà una durata di tre mesi, eventualmente prorogabili.

Il questionario di candidatura è disponibile:

- presso gli uffici comunali del Servizio Ambiente e dell’Ufficio Segreteria del Sindaco;

Una volta raccolte e selezionate le candidature, ai partecipanti verrà assegnata una scheda di rilevazione identificativa dotata di un codice numerico personale. Il codice numerico viene attribuito al fine di garantire la privacy e l’anonimato del segnalatore. Tale scheda conterrà le informazioni necessarie per effettuare segnalazioni in modo strutturato e dettagliato.