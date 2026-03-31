"Viabilità ordinaria in tilt nel savonese: semafori, cantieri e strade da incubo tra i comuni costieri"

Riceviamo e pubblichiamo:

Spettabile redazione di Savonanews,

vorrei riportare — casomai ce ne fosse ulteriore bisogno — l'attenzione sulla disastrata viabilità ordinaria di Savona e dintorni: la strada di scorrimento veloce Vado-Savona; la S.S. 1 Aurelia nel tratto del Comune di Finale Ligure, tra la realizzazione della passeggiata a mare della frazione di Varigotti e il sconcertante, ridicolo e quant'altro di più negativo si possa scrivere sul semaforo della Galleria Castelletto; il semaforo pedonale di Albisola Marina, altezza Prana. Solo per citare i più impattanti sulla normale fruizione dell'arteria stradale che attraversa i comuni costieri interessati da questi lavori.

Ci lamentiamo, oramai da diversi anni, del psicopatico stato delle autostrade che attraversano i nostri territori, ma la viabilità ordinaria è mille volte peggio. I cosiddetti manager della "cosa pubblica" non hanno la più remota idea di ciò che accade nelle nostre strade, non hanno la capacità professionale e responsabile di sbattere i pugni sul tavolo per far realizzare i lavori nelle modalità più consone per qualsiasi tipo di utenza.

È oramai instaurata una sudditanza verso ANAS o altri enti appaltanti, che addomestica la conduzione politica nell'accettare qualsiasi regola venga dettata per l'esecuzione dei lavori stradali. Eppure continuiamo a fregiarci di provincia capofila dell'accoglienza turistica: qualche dato, evidentemente, sfugge.

Grazie per l'attenzione e buon lavoro.

Salvatore Puccio