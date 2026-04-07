Ceriale, via ai lavori per l’adeguamento idraulico del rio San Rocco: intervento da 4,5 milioni di euro

Entra nel vivo a Ceriale un intervento strategico e atteso da anni. Con la consegna ufficiale dei lavori avvenuta nei giorni scorsi, prende il via l’adeguamento idraulico del rio San Rocco, opera fondamentale per la messa in sicurezza del territorio e per la prevenzione del rischio idraulico nel centro abitato.

L’intervento interesserà il tratto compreso tra la linea ferroviaria e la foce, punto particolarmente delicato sotto il profilo idraulico, e porterà con sé un’importante trasformazione urbana. In particolare, è previsto l’allargamento del letto del rio, insieme al rifacimento del ponte di Lungomare Diaz, della passeggiata pedonale e dell’intera area dell’imboccatura a mare.

Si tratta di un’opera dal valore complessivo di 4,5 milioni di euro, interamente finanziata attraverso fondi ministeriali gestiti dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico presso Regione Liguria. L’intervento rappresenta inoltre il primo lotto di un progetto più ampio, che prevede in futuro l’estensione dell’allargamento del corso d’acqua fino all’intersezione con via Romana.

Anche la fase progettuale, che ha consentito oggi l’avvio concreto del cantiere, è stata resa possibile grazie a precedenti finanziamenti ministeriali ottenuti dal Comune negli anni passati, a testimonianza di un percorso amministrativo e tecnico costruito nel tempo con determinazione e continuità.

«L’avvio dei lavori rappresenta il coronamento di un impegno personale e amministrativo lungo oltre un decennio - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Eugenio Maineri -. L’iter era iniziato già in una fase embrionale con l’amministrazione Fazio e si è poi concretizzato durante la precedente amministrazione, nella quale ricoprivo un diverso incarico di giunta, riuscendo a intercettare le risorse necessarie per realizzare un’opera fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Vedere finalmente il cantiere prendere forma è una soddisfazione enorme».

«La mitigazione del rischio inondazioni è una priorità assoluta per evitare il ripetersi di eventi che in passato hanno messo in ginocchio la cittadinanza - aggiunge il sindaco Marinella Fasano -. Finalmente riusciamo a mettere in sicurezza il rio San Rocco e ad avviare un’opera attesa e necessaria. I lavori avranno una durata di circa un anno: saranno dodici mesi di convivenza con il cantiere, che richiederanno pazienza e collaborazione da parte di residenti, operatori e turisti, ma che restituiranno a Ceriale un territorio più sicuro, moderno e pronto ad affrontare eventi climatici sempre più estremi e frequenti».

«Ci teniamo a condividere questo importante risultato con l’Ufficio Tecnico - conclude Maineri -, rivolgendo un ringraziamento particolare all’architetto Diego Rubagotti e ai suoi collaboratori per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrati nella gestione di una macchina burocratica e operativa complessa, che ha consentito di arrivare oggi all’apertura del cantiere».