Restyling pista del Chittolina, aumentano di 154mila euro i lavori: dall'illuminazione per le partite in notturna alla sicurezza con una barriera protettiva

Aumentano di 154mila 500 euro i lavori di realizzazione di una nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo nella stadio Chittolina di Vado.

La somma quindi si aggiunge al milione di euro già stanziato dal comune vadese.

L’Amministrazione comunale ha poi richiesto di introdurre alcune modifiche all’opera da realizzare con lo scopo di garantire la possibilità di utilizzo dell’impianto da parte delle squadre di calcio anche durante le ore notturne, individuando percorsi di esodo adeguatamente illuminate; la creazione di un’area pianeggiante nel settore sud-est, riutilizzando le terre da scavo disponibili nell’area di cantiere; migliorare la qualità estetica dell’impianto e ridurre così gli oneri di manutenzione futura, tramite la realizzazione di una fascia in erba sintetica a bordo pista; migliorare la sicurezza degli spettatori, in conformità con le richieste della Questura tramite la Digos e del Vado Calcio, con la realizzazione di una barriera protettiva lungo il confine sud dello stadio (verrà posizionata anche una telecamera di videosorveglianza).

Il progetto, approvato nel 2024 ed entrato nella fase esecutiva ad aprile del 2025, ha previsto il rifacimento del manto della pista, che consentirà di ospitare competizioni di pattinaggio in linea di livello anche internazionale.



Il progetto era stato inserito all’interno di un più ampio percorso di valorizzazione dello stadio Chittolina, che aveva già visto investimenti da parte dell’amministrazione comunale negli ultimi anni per l’illuminazione a led, i nuovi spogliatoi e il rifacimento del manto erboso da parte del gestore.