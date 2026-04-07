Murialdo rafforza la sicurezza del castello: nuovi sistemi di videosorveglianza per 38mila euro

Murialdo investe nella sicurezza del suo patrimonio storico. Il Comune ha affidato la progettazione esecutiva per l’implementazione e completamento dei sistemi di videosorveglianza nell’area del castello.

Il progetto, finanziato in parte dalla Regione, permetterà di potenziare la rete di telecamere esistente, con l’obiettivo di garantire una maggiore protezione del sito e del territorio circostante. Il costo complessivo dell’intervento è di 38mila euro, di cui 30.400 euro a carico della Regione e 7.600 euro a carico del Comune, secondo quanto previsto dalla manifestazione di interesse promossa dalla Regione per i Comuni liguri fino a 15.000 abitanti.

Per la fase di progettazione esecutiva, il Comune ha affidato l’incarico allo Studio Tecnico dell’Architetto Mara Ferri, con sede a Roccavignale.