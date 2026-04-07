Savona, il Comune a caccia di sponsor per realizzare eventi: pubblicata la manifestazione d'interesse

Il Comune cerca sponsor per la realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse culturale e turistico per il 2026.

Palazzo Sisto ha infatti pubblicato un avviso pubblico per cercare sponsorizzazioni utili per la valorizzazione e promozione del territorio e in particolare delle strutture culturali e artistiche cittadine, al fine di rendere possibile la realizzazione degli eventi e delle attività previste, conseguendo allo stesso tempo un contenimento della spesa pubblica".

Gli sponsor che presenteranno il loro interesse potranno beneficiare "del vantaggio di un buon ritorno di immagine grazie all'ampia platea dei destinatari del messaggio pubblicitario, garantita dal notevole richiamo delle iniziative, correlate al progetto Savona 2027, e figurerà come soggetto che sostiene lo sviluppo culturale e turistico della città di Savona nell'ambito del progetto Savona 2027 – Nuove rotte per la cultura".

Il Comune si impegna a veicolare l'immagine, il nome e/o il marchio e/o il segno distintivo e/o i prodotti indicato/i dallo sponsor, attraverso l'inserimento del marchio dello sponsor nei materiali promozionali realizzati dal Comune di Savona (stendardi, depliant, manifesti, banner) e citazione nelle conferenze stampa e nei comunicati stampa. I messaggi pubblicitari saranno inoltre veicolati tramite i siti internet e i canali social del Comune.

Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate discrezionalmente dall'Amministrazione comunale e per ciascuna iniziativa ritenuta ammissibile dal Comune saranno individuati gli interventi che saranno realizzati in accordo con lo sponsor. Nel caso che uno stesso intervento venga richiesto da più sponsor, all'amministrazione comunale sarà riservata la più ampia discrezionalità in relazione all'affidamento del contratto di sponsorizzazione, compresa l'ipotesi di assegnazione a più soggetti (salva l'accettazione dei medesimi).

I soggetti partecipanti possono richiedere l'esclusività del tipo di sponsorizzazione, motivandone le ragioni e sono in ogni caso escluse quelle con contenuti di natura politica, sindacale, religiosa, sessuale o di promozione dell'uso di sostanze proibite/nocive, gioco d'azzardo.

Il rapporto di sponsorizzazione sarà perfezionato a cura del servizio comunale competente con la stipula di un contratto nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso o con le modalità previste nel regolamento "AdottiAMO Savona". L'importo verrà corrisposto direttamente al Comune di Savona, salvo casi particolari in cui la collaborazione con il soggetto privato non consenta la corresponsione diretta sul bilancio dell'ente pubblico da parte del finanziatore; in tal caso il sostegno economico del terzo potrà essere corrisposto direttamente ai soggetti attuatori dell'iniziativa, individuati dal Comune secondo le procedure di evidenza pubblica e secondo le modalità esplicitate nell'accordo contrattuale.

"L'Amministrazione assume il ruolo di proponente delle iniziative, predispone i programmi, richiedendo allo sponsor eventuale materiale pubblicitario idoneo allo scopo. L'Amministrazione assume l'impegno di collocare il materiale dello Sponsor negli spazi destinati alle iniziative e manifestazioni collegate allo Sponsor, a far stampare il logo o comunque a mettere in evidenza nei manifesti pubblicitari e sul sito web ufficiale del Comune, l'apporto dello stesso. L'accettazione della proposta di sponsorizzazione sarà perfezionata dall'Amministrazione con nota di accettazione ed invito alla stipula del relativo contratto da parte del Responsabile del Procedimento" viene specificato nell'avviso.

Rispetto al 2025, nel quale erano stati stanziati poco più di 730mila euro, per il 2026 sono previsti più di 800mila euro oltre iva.