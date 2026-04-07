Finale Ligure, alla Fortezza di Castelfranco nasce l’NSP Museum dedicato a Nenne Sanguineti Poggi

Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 17.00, nella cornice della Fortezza di Castelfranco, apre al pubblico l’NSP Museum – Nenne Sanguineti Poggi, nuovo polo culturale dedicato a una figura tra le più originali e internazionali del Novecento artistico italiano.

Dopo circa 15 anni di mostre tra Stati Uniti e Italia, l’opera di Nenne Sanguineti Poggi trova finalmente una sede museale permanente proprio nella città di Finale Ligure dove l’artista ha vissuto gli ultimi anni della sua vita.

Artista, pittrice, mosaicista, scrittrice attiva per oltre quarant’anni tra Europa e Corno d’Africa, Nenne Sanguineti Poggi è nota per i suoi interventi monumentali ad Asmara e Addis Abeba – realizzati anche su committenza dell’imperatore Hailé Selassié.

Il nuovo museo propone un percorso espositivo immersivo, tra opere originali, materiali d’archivio e contenuti multimediali, restituendo al pubblico una figura complessa e ancora poco indagata nel panorama artistico italiano.

“E' motivo d'onore per la nostra Città, in quanto Nenne Sanguineti Poggi rappresenta una figura molto significativa dell'arte italiana. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e invito la cittadinanza a partecipare numerosa, lasciandosi ispirare dalle opere esposte” dice il sindaco Angelo Berlangieri.

“Questo museo rappresenta un punto di arrivo di un lungo percorso di valorizzazione iniziato 2012 e allo stesso tempo un nuovo inizio. Sono molto felice che sia proprio la città di origine della nostra famiglia, Finale Ligure, a ospitare questo museo”, dichiara Vincenzo Sanguineti, presidente di NSP Art USA giunto appositamente da Philadelphia USA per l’inaugurazione. Francesco Parisi, presidente di NSP Art Italia conferma: “Un luogo pensato per esporre e custodire le opere di Nenne Sanguineti Poggi che continuerà a rinnovarsi con eventi e approfondimenti culturali”.

La curatela è affidata a Monica Brondi, da anni impegnata nella ricerca e promozione dell’opera dell’artista, al centro di una recente riscoperta che ha coinvolto istituzioni e pubblico internazionale.

Dice Maurizio Rossello, che con la famiglia gestisce lo storico complesso di Castefranco e il Ristorante La Fortezza: “Castelfranco è un luogo magico, a cui dal 2018 dedichiamo tutta la nostra passione e il nostro impegno, perché possa essere sempre più apprezzato, come contenitore di cultura, non solo gastronomica. Per questo siamo onorati di avere in questi spazi il Museo dedicato a Nenne Sanguineti Poggi”.

L’evento è promosso da NSP Art Italia e NSP Art USA, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e di Fondazione De Mari, con la curatela di Monica Brondi, in collaborazione con Punto a capo, Qui Arte, Castelfranco e La Fortezza.

Con l’apertura dell’NSP Museum, Finale Ligure rafforza la propria vocazione culturale, inserendosi nel circuito delle destinazioni capaci di coniugare patrimonio storico e progettualità contemporanea.

Inaugurazione Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 17.00

Fortezza di Castelfranco, Via Generale Caviglia 2

Ingresso libero e gratuito

Orari apertura: da giovedì a domenica dalle 17 alle 19