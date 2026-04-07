Società Savonese di Storia Patria: il 9 aprile l'incontro "Savona, i bombardamenti e le trasformazioni urbanistiche successive agli eventi bellici"

Perché una città si trasforma? Può definirsi un “essere in divenire”?

Savona è un’antica città che nei secoli ha visto molti cambiamenti economici, sociali, politici.

Gli eventi bellici hanno fatto sì che il suo assetto urbanistico subisse importanti trasformazioni di cui sono testimonianza le splendide fotografie provenienti dagli archivi di lastre fotografiche in vetro donati recentemente da Massimiliano Ribelli alla Società Savonese di Storia Patria.

Le più significative saranno presentate presso il Filmstudio – piazza Rebagliati, Savona, giovedì 9 aprile, alle ore 18.00 – nel corso di un incontro, curato da Lia Ciciliot e Giovanni Gallotti, dal titolo "Savona, i bombardamenti e le trasformazioni urbanistiche successive agli eventi bellici".