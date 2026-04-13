Alassio, aperti tre bandi di concorso in Comune per assunzioni a tempo indeterminato e determinato

Sono state aperte tre posizioni nel Comune di Alassio con scadenza fissata alle ore 23.59 del prossimo 3 maggio.

E' possibile partecipare alle procedure per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Informatico – Area degli Istruttori – presso l'Ufficio Informatica, e per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario Amministrativo – Area dei Funzionari – presso i Servizi Demografici; è inoltre ancora possibile presentare domanda, entro le ore 23.59 di mercoledì 15 aprile, per il bando di concorso per esami finalizzato all'assunzione a tempo pieno e determinato di un Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori – presso il Corpo di Polizia Locale. Quest'ultima procedura è finalizzata al potenziamento del servizio durante il periodo estivo e, come avviene ogni anno, viene indetta per far fronte alla maggiore necessità operativa legata all'incremento delle presenze sul territorio.

I requisiti per la partecipazione, le modalità di selezione e ogni altra informazione utile sono contenuti nei rispettivi bandi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente: https://www.comune.alassio.sv.it/it-it/amministrazione/bandi-di-concorso/2026#elencoDocumenti .