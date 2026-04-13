Zuccarello celebra i 700 anni delle nozze tra Enrico Del Carretto e Caterina di Clavesana

Domenica 12 aprile, a Zuccarello, il Comune e il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, il cui segretario è il giornalista e divulgatore storico Andrea Carnino, hanno organizzato una commemorazione del 700° anniversario delle nozze tra Enrico Del Carretto e Caterina di Clavesana, un matrimonio storico che cambiò il destino di molti Comuni del savonese.

L’evento è stato patrocinato dai Consigli regionali di Liguria e Piemonte, dalle Province di Savona e Cuneo e dal Comune di Zuccarello.

Hanno partecipato le seguenti autorità: il consigliere regionale Sara Foscolo; Mario Basso, sindaco di Bardineto; Daniele Galliano, sindaco di Bormida; Bruno Terreno, sindaco di Clavesana; Flavio Borgna, sindaco di Cerretto Langhe; Natalina Cha, sindaco di Cervo; Sergio Bruno, sindaco di Erli, accompagnato dal vicesindaco Massimo Gai; Renato Adorno, sindaco di Rezzo; Claudio Paliotto, sindaco di Zuccarello; Silvia Molino, assessore alla Cultura di Castelvecchio di Rocca Barbena; Paolo Cittadino, consigliere comunale di Neive; Bruna Migliora, consigliere comunale di Toirano e Franco Scrigna, consigliere comunale di Villanova d’Albenga. Presenti anche il Marchese e la Marchesa di Balestrino, discendenti diretti dei Marchesi di Zuccarello.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza dei seguenti gruppi storici: “Marchesato di Clavesana”; i rievocatori della Pro Loco di Zuccarello; “I Signori del Medioevo da Torino”; “I Signori di Rivalba” di Castelnuovo Don Bosco e “I Marchesi Paleologi” di Chivasso.

I partecipanti si sono ritrovati alle ore 11.15 davanti alla chiesa parrocchiale dedicata a San Bartolomeo Apostolo, risalente al XIII secolo.

Successivamente i gruppi storici, partendo dalla Porta Soprana, o “del Piemonte”, hanno sfilato lungo via Armando Tornatore fino al Teatro comunale Quinzio Delfino, dove si è tenuta una solenne cerimonia. Il dottor Andrea Carnino, nel suo intervento, ha fatto scoprire ai presenti la storia del Marchesato di Zuccarello.

Tra il XII e il XIII secolo i Marchesi di Clavesana fecero costruire il castello di Zuccarello e, il 4 aprile 1248, Bonifacio IV, Emanuele I e Francesco di Clavesana fondarono Zuccarello. Nel 1281 la nobile famiglia diede al borgo i suoi primi statuti, tra i più antichi della Liguria.

Nel 1326 Caterina di Clavesana, figlia del marchese Francesco II (figlio di Emanuele I, uno dei fondatori di Zuccarello), sposò il suo lontano cugino Enrico Del Carretto, figlio del marchese Antonio di Finale Ligure, portandogli in dote metà dei feudi savonesi di Balestrino, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Nasino, Stellanello e Zuccarello. L’altra metà Enrico l’acquistò nel 1335 da suo cognato Giacomo Saluzzo-Dogliani, che aveva sposato Argentina di Clavesana, sorella di Caterina.

Nel 1337 Enrico e Caterina si trasferirono a Mombaldone (AT), dove diedero vita a una linea marchionale tutt’oggi esistente. I sopraccitati feudi passarono a suo fratello, il marchese Giorgio di Finale Ligure, il quale, dalla consorte Venezia Fieschi dei conti di Lavagna, ebbe diversi figli, tra i quali Ilaria Maria, che andò in sposa a Ranieri II Grimaldi, co-signore di Monaco dal 1352 al 1357 senza però dargli eredi, e Carlo, il quale nel 1397 divenne il primo marchese di Zuccarello.

Nel 1598 il marchese Scipione di Zuccarello cedette il suo marchesato al duca di Savoia Carlo Emanuele I, in cambio di Saliceto, Murialdo e Bagnasco.

Il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha conferito uno speciale attestato di benemerenza al Comune di Zuccarello e allo storico Giorgio Casanova, autore del libro “Il Marchesato di Zuccarello - dalla Val Neva alla Val Pennavaira, un viaggio tra millenni di storia ligure”.

Zuccarello, come molti altri Comuni del Ponente ligure e della provincia di Cuneo, grazie alla consulenza del dottor Andrea Carnino ha scoperto di essere storicamente legato ai Grimaldi di Monaco ed è così entrato a far parte dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco in Italia.