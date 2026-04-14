Il Priamar si veste d'arte: dal 18 aprile la creatività di Mimmo Lombezzi protagonista alle Cellette della Sibilla

La storica cornice delle Cellette della Sibilla, presso la Fortezza del Priamar a Savona, si prepara a ospitare un duplice appuntamento culturale e sociale a cura dell'associazione QuiArte.

Il programma si apre venerdì 17 aprile, alle ore 16:00, con l'incontro "Venerdì in Fortezza", che vedrà protagonista Carlo Donisi nella conferenza "Vela per tutti, Vela Maestra". L'evento affronterà un argomento di grande sensibilità e importanza: la promozione della vela per le persone con disabilità, evidenziando come lo sport possa diventare un potente strumento di inclusione, anche grazie al supporto della Lega Navale Italiana.

Il giorno seguente, sabato 18 aprile, alle ore 17:00, gli spazi espositivi accoglieranno l'inaugurazione di "Nessuno è perfetto", l'attesa mostra personale di sculture e incisioni di Mimmo Lombezzi. Volto noto del giornalismo, reporter e scrittore, Lombezzi svela in questa occasione la sua affascinante e poliedrica vena artistica. L'esposizione, patrocinata anche da Comune di Savona, Confartigianato e Associazione Ceramisti di Albisola, resterà allestita fino a martedì 28 aprile, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi in opere che uniscono maestria artigianale e profonda espressione visiva.

L'ingresso a entrambe le iniziative è libero e aperto a tutto il pubblico. Per chi desidera visitare la mostra di Mimmo Lombezzi, l'esposizione osserverà l'orario pomeridiano dalle 16:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì. Nei giorni festivi e prefestivi (domenica 19, sabato 25 e domenica 26) le porte saranno aperte con un doppio turno: al mattino dalle 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 18:30.