"Ci piace se ti muovi", partecipato l'incontro "I movimenti di Resistenza"

Sabato 11 Aprile si è tenuta la seconda lezione della scuola di politica organizzata da Possibile, federazione Giovani Comunisti e Rifondazione Comunista.

"Una bellissima e partecipata lezione tenuta da Carla Gagliardini, la quale ha illustrato i movimenti di lotta e resistenza del popolo curdo, dialogando e rispondendo a molte domande che gli interlocutori hanno posto su un tema spesso trattato in maniera superficiale dai mass media" spiegano gli organizzatori.

L’incontro è servito per capire le sofferenze e i soprusi che ha patito il popolo curdo e le sofferenze e le guerre che hanno colpito l’intero Kurdistan.

Nell’introduzione all’incontro Francesco Rocca della federazione giovanile comunista ha sottolineato l’importanza dei valori dei movimenti di resistenza in ogni angolo del mondo e dell’importanza di ricordare i valori della giornata del 25 aprile ormai alle porte. Anche Massimiliano Vaccaro, portavoce provinciale dí Possibile, ha sottolineato l’importanza delle manifestazioni legate al 25 Aprile ribadendo che mai come ora il centro sinistra italiano e savonese debba essere unito e coeso e portare avanti gli ideali di unità e democrazia, in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali.

I prossimi appuntamenti della scuola di politica "Ci piace se ti muovi" si terranno 23 maggio alle 17.00 con Cristiano Ghiglia della Fiom Cgil Savona che interverrà sul tema "Il movimento operaio verso il Futuro" e sabato 20 giugno con Francesca Druetti, segretaria nazionale Possibile e Marco Sferini, Partito della Rifondazione Comunista Savona che si concentreranno su "Il movimento Queer".