Cairo, una tombola solidale per la pediatria di Savona: giochi e colori per i piccoli pazienti

A Cairo Montenotte si terrà stasera, martedì 14 aprile alle ore 21, una “tombola speciale”, organizzata con uno spirito solidale e inclusivo, perché – come sottolineano gli organizzatori – “tutti i bambini sono speciali”.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Mani Unite per la Valle OdV, da tempo attiva nel territorio con progetti di solidarietà. La serata si svolgerà presso il centro “Ieri Giovani” in piazza Abba e sarà dedicata a un momento di socialità con un obiettivo concreto: sostenere la pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona.

Il ricavato della tombola sarà infatti destinato all’acquisto di giochi, colori e quaderni per i piccoli pazienti ricoverati, con l’intento di portare un po’ di leggerezza e normalità in un contesto di fragilità. Un gesto semplice ma significativo, pensato per rendere più sereno il quotidiano dei bambini in ospedale.

Durante la serata, per chi lo desidera, sarà possibile anche partecipare alla consegna diretta del materiale acquistato, trasformando così la solidarietà in un’esperienza condivisa e concreta. Ad accogliere la delegazione sarà il dottor Gaiero, che ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa.

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di attenzione verso il reparto pediatrico di Savona, dove gioco ed educazione diventano parte integrante del percorso di cura.