Carcare, corteo e memoria condivisa per l’81° anniversario della Liberazione

Sarà una giornata di memoria collettiva e partecipazione civile quella in programma venerdì 24 aprile a Carcare, dove il Comune e le associazioni del territorio si preparano a celebrare l’81° anniversario della Liberazione d’Italia.

Un appuntamento che, come ogni anno, coinvolge istituzioni, studenti, associazioni partigiane e cittadini in un percorso condiviso di riflessione sui valori fondanti della Repubblica e della Costituzione.

Le celebrazioni si apriranno alle 9.30 in Piazza Caravadossi, con il ritrovo delle delegazioni e delle autorità. Alle 9.45 prenderà quindi il via la manifestazione ufficiale, con gli interventi istituzionali e la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici del territorio, segno di un passaggio di memoria che continua a essere affidato alle nuove generazioni.

Tra gli interventi previsti, l’orazione ufficiale sarà affidata ad Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona, che offrirà una riflessione sul significato attuale della Liberazione e sul valore della partecipazione democratica.

Alle 11 la giornata proseguirà con la formazione del corteo, che attraverserà il centro cittadino accompagnato dalla deposizione di corone e fiori ai caduti. Si tratta di un momento solenne condiviso con le associazioni del territorio, tra cui ANPI e ANED, insieme al Gruppo Alpini e alle realtà del volontariato locale.

La chiusura è prevista alle 11.30 con la Santa Messa nella Chiesa dei Padri Scolopi.

Il sindaco Rodolfo Mirri, a nome dell’amministrazione comunale, ha sottolineato il valore dell’iniziativa come “un’occasione per condividere un momento di memoria e riflessione sui valori fondanti della nostra Repubblica”.