Savona, riattivato il punto di raccolta dell’olio vegetale in Piazza del Popolo: nuove modalità dopo lo stop per bonifica

È stato riattivato il punto di raccolta dell’olio vegetale esausto in Piazza del Popolo, dopo la temporanea chiusura delle scorse settimane. Il servizio torna ora disponibile per i cittadini, ma con nuove modalità pensate per garantire maggiore igiene e funzionalità.

L’interruzione, avvenuta circa un mese fa, si era resa necessaria a causa di un uso improprio del contenitore: al suo interno era stato infatti conferito olio non vegetale, rendendo indispensabile un intervento di bonifica. Una situazione che aveva portato alla sospensione temporanea del servizio e alla pianificazione di interventi correttivi da parte di Sea-S.

Il tema della raccolta dell’olio esausto è da tempo al centro del dibattito cittadino. Durante un recente incontro tra i residenti e Sea-S alla SMS Serenella, erano state segnalate dai cittadini delle criticità legate soprattutto alla pulizia, al decoro e alla gestione complessiva dei punti di raccolta. I cittadini avevano chiesto maggiore attenzione per evitare situazioni ritenute anti-igieniche e poco funzionali.

Con la riattivazione del punto in Piazza del Popolo, viene ribadita anche la corretta modalità di conferimento: l’olio esausto deve essere versato direttamente nel contenitore pubblico, dopo essere stato raccolto in un recipiente domestico.ed è vietato abbandonare bottiglie o altri contenitori sul posto.











