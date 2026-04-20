Savona, spiagge già affollate nei fine settimana ma torna la criticità dei rifiuti

Con i primi fine settimana di bel tempo e il rialzo delle temperature, le spiagge di Savona iniziano a riempirsi di persone e, come ogni anno, si ripresenta il problema dei rifiuti. Spazzatura abbandonata accanto ai cassonetti, sacchi abbandonati a terra e bottiglie sparse a pochi metri dalla spiaggia. La stessa cosa per i bidoncini dei rifiuti sulla passeggiata Walter Tobagi. E' l’immagine che si è presentata in questi giorni sul lungomare, dove l’aumento delle presenze sembra aver messo sotto pressione il sistema di raccolta.

Nella zona del Prolungamento, tra le più frequentate perché vicina al centro, i cassonetti dedicati ai rifiuti delle spiagge non sono ancora stati posizionati. Sono presenti soltanto i contenitori chiusi utilizzati dai bar e dagli stabilimenti, con il risultato che molti rifiuti vengono lasciati all’esterno, mescolati e sparsi, creando una situazione evidente di degrado.

Certo, i comportamenti scorretti contribuiscono ad aggravare il problema. Ma l’assenza di contenitori accessibili rende difficile anche per chi vorrebbe rispettare le regole conferire correttamente i rifiuti. In questo contesto, il servizio di raccolta fatica a tenere il passo con l’aumento delle presenze.

L’attenzione ora si sposta sui prossimi giorni: il fine settimana del ponte del Festa della Liberazione sarà seguito da quello del Festa del Primo Maggio. In caso di bel tempo, è previsto un nuovo afflusso massiccio verso le spiagge libere cittadine. Senza dei cassonetti e bidoncini necessari per la raccolta dei rifiuti di chi frequenta le spiagge, il rischio è che le stesse criticità si ripetano, con un impatto negativo sul decoro urbano e sull’ambiente costiero.