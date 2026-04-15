Sanità in piazza in Liguria: i mezzi mobili delle Asl promuovono gli open day delle Case della Comunità con visite gratuite

Domani, giovedì 16 aprile, i mezzi mobili di tutte le Asl della Liguria saranno presenti nelle principali piazze della regione, per promuovere l’open day delle Case della Comunità, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, durante il quale saranno offerte visite e prestazioni gratuite ad accesso diretto. L’iniziativa mira ad avvicinare i cittadini ai nuovi servizi della sanità territoriale, portando informazioni e materiali divulgativi direttamente nelle piazze.



“Si tratta di un’azione capillare di informazione e sensibilizzazione sul ruolo delle Case della Comunità, presidio fondamentale del nuovo modello di assistenza territoriale – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità-. Domani, nelle principali piazze della Liguria, i cittadini riceveranno informazioni sui presidi attivi sul territorio e sulle iniziative previste per gli open day di ciascuna Asl. Un’opportunità per conoscere da vicino tutti i servizi e prendersi cura della propria salute”.



Nel dettaglio, la tappa prevista per l'Asl2 è a Cairo Montenotte, dalle 10.00 alle 14.00 in piazza XX Settembre.

