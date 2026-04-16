Celle, è scomparso l'ex assessore e vicesindaco Tito Scatolini

Era stato a Celle assessore alla polizia locale e anche vicesindaco.

È scomparso all'età di 98 anni Tito Scatolini. Esponente della Democrazia Cristiana, dal 1965 al 1970 fu un membro della giunta guidata dall'allora Sindaco Luisa Russo. Rieletto nel 1970, fu riconfermato Assessore e diventò Vicesindaco dopo che Russo lasciò l'incarico per motivi lavorativi e le subentrò alla guida Luigi Bertoldi.

In seguito non si ricandidò ma continuò ad essere iscritto alla Dc.

Fu vicedirettore della Sati, la società di trasporti che copriva la zona del finalese e del ponente.

Il funerale è stato celebrato ieri, mercoledì 15 aprile, nella chiesa di San Michele Arcangelo.