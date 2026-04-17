Albisola, ok unanime al nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali

L’amministrazione comunale di Albisola Superiore ha approvato il nuovo Regolamento di polizia mortuaria e dei Servizi cimiteriali, un documento aggiornato che introduce importanti novità in materia di decoro, gestione degli spazi e servizi ai cittadini. Si conclude così un percorso lungo e articolato che ha l’obiettivo di rendere i due cimiteri comunali luoghi sempre più ordinati, dignitosi e rispettosi della memoria.



"Tra gli elementi più rilevanti del nuovo regolamento figura la possibilità di realizzare un’apposita area destinata alla dispersione delle ceneri, che sarà denominata 'Giardino della Memoria': un luogo dedicato al raccoglimento, pensato per offrire un’alternativa alle forme tradizionali di sepoltura - commenta l'assessore Simona Poggi - Nel regolamento è stato inoltre inserito l’utilizzo gratuito della camera mortuaria presso il Cimitero della Pace per i cittadini albisolesi, misura pensata per sostenere le famiglie nei momenti più delicati. I cimiteri sono spazi in cui la comunità custodisce il legame con le generazioni che l’hanno preceduta, prendersene cura significa preservare il valore emotivo che i campisanti rivestono per le famiglie".



Il nuovo testo normativo introduce infatti alcune innovazioni significative, tra cui una maggiore flessibilità nella tumulazione: accogliendo una richiesta molto sentita, sarà ora possibile aggiungere resti ossei o ceneri da cremazione all’interno dello stesso loculo o della stessa celletta, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Per migliorare il decoro viene limitata la presenza di arbusti e piante ad una altezza massima di 70 cm, così da garantire ordine, sicurezza e una manutenzione più efficace degli spazi comuni. Il documento introduce la tumulazione provvisoria in loculo o celletta, utile nei casi in cui si renda necessario un periodo transitorio prima della sistemazione definitiva. Il nuovo Regolamento rappresenta un passo importante verso una gestione più moderna, decorosa e attenta dei cimiteri.