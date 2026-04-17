 / Attualità

Attualità | 17 aprile 2026, 14:00

Cairo, via Roma si riempie di colori: tornano le girandole sospese per la bella stagione

L’iniziativa rientra nel percorso di promozione culturale e valorizzazione del territorio dell’amministrazione, volto a rafforzare l’identità del borgo e animare la stagione primaverile ed estiva

Cairo, via Roma si riempie di colori: tornano le girandole sospese per la bella stagione

Tornano in via Roma le girandole per il periodo primavera-estate, con la riconferma dell’iniziativa di arredo urbano artistico promossa dal Comune di Cairo Montenotte, ormai divenuta un appuntamento ricorrente degli ultimi anni.

La Giunta Lambertini ha deliberato la riproposizione dell’installazione di addobbi sospesi lungo la centrale via cittadina, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e renderlo più attrattivo dal punto di vista turistico e commerciale. Anche in questa edizione saranno protagoniste le decorazioni cinetiche multicolori, già apprezzate nelle precedenti realizzazioni.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di promozione culturale e valorizzazione del territorio portato avanti dall’amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del borgo e vivacizzare la bella stagione. 

L’intervento prevede una spesa complessiva di 3.050 euro, finanziata tramite il bilancio comunale 2026.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium