Albenga celebra l’81° anniversario della Liberazione: fiaccolata, cerimonie e concerto nel ricordo della Resistenza

Albenga si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con una giornata di commemorazioni, iniziative culturali e momenti di partecipazione collettiva che coinvolgono istituzioni, associazioni e realtà del territorio.

Il cuore delle celebrazioni è previsto sabato 25 aprile nei Giardini Pubblici “Libero Nante” di viale Pontelungo, dove alle 18 si terrà il tradizionale “Concerto della Liberazione”. L’iniziativa, promossa con il contributo di ANPI, FIVL, ANED, dei Familiari delle Vittime del Centa e di diverse realtà culturali e sociali locali, è dedicata alla memoria del dottor Libero Nante, medico, imprenditore e patriota, figura di riferimento per la storia cittadina.

Ad esibirsi sarà l’Accademia Musico-Vocale Ingaunia “E. Marcelli”, con un programma che alterna repertorio classico, canti patriottici e brani legati alla Resistenza. L’apertura del concerto sarà affidata alle autorità locali, regionali e nazionali.

Le celebrazioni iniziano già la sera del 24 aprile con una fiaccolata lungo il percorso delle pietre d’inciampo dedicate alle 59 vittime della Foce del Centa. Il 25 aprile si aprirà con la Messa in cattedrale, seguita dalla deposizione delle corone ai caduti in piazza IV Novembre e dalla cerimonia in piazza del Popolo, con l’orazione dell’onorevole Emanuele Fiano.

Nel pomeriggio, oltre al concerto, è previsto un momento conviviale nel parco della Casa di Cura San Michele con un’apericena a base di prodotti tipici ingauni e accompagnamento musicale. L’iniziativa si svolgerà compatibilmente con le condizioni meteo e chiuderà una giornata dedicata alla memoria e alla condivisione civile.