"E' stata tutta vita", Valentina Mastroianni presenta al Teatro Nuovo di Valleggia i suoi libri in ricordo del figlio Cesare

"E' stata tutta vita" e "Sarò i tuoi occhi". Questi i titoli dei libri di Valentina Mastroianni che verranno presentati in un evento letterario 26 aprile alle 18.00 nel Teatro Nuovo di Valleggia.

Valentina Mastroianni, scrittrice e divulgatrice, è la mamma di Cesare Zambon, il bimbo scomparso a 6 anni nel febbraio del 2025 dopo aver convissuto con grave una malattia rara, la neurofibromatosi. Di Conegliano, trasferiti poi a Genova, la sua storia era stata raccontata da Valentina in un blog e poi nei libri.

L'autrice, Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica, si racconterà attraverso la presentazione di due suoi libri e sarà accompagnata anche da alcuni bambini della scuola primaria di Vado Ligure che hanno svolto il programma "A scuola con Cece" attraverso la lettura dell'albo illustrato "Sarò i tuoi occhi".

L'evento è stato organizzato dai commercianti dei comuni di Quiliano e Vado e al coinvolgimento da parte di una classe della scuola.

Dialogherà con l'autrice Francesca Rossi e saranno presenti piccole sorprese. "Sono previste forte emozioni e messaggi importanti" dice l'insegnante.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni si può contattare Sabrina al 3920335293.