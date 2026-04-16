Loano in lutto: addio a Lorenzo Renaudo, imprenditore nel settore della nautica da diporto

La comunità di Loano piange la scomparsa, all'età di 76 anni, di Lorenzo Renaudo. A ricordarlo è il sindaco Luca Lettieri: "La notizia dell’improvvisa scomparsa di Lorenzo Renaudo, avvenuta a Brescia, mi ha profondamente colpito e addolorato - il pensiero del primo cittadino - Lorenzo era una persona molto conosciuta a Loano, dove aveva saputo farsi apprezzare anche per la sua attività imprenditoriale nel settore della nautica da diporto. La sua figura lascia un segno nel tessuto della nostra comunità e in quanti lo hanno conosciuto e stimato".

"Per me, questa perdita assume anche un significato particolarmente doloroso sul piano umano e personale, perché alla sua famiglia mi legano sentimenti di sincera amicizia e di autentico affetto - prosegue Lettieri - Il mio pensiero va in modo particolare alle figlie Nicoletta e Paola, mia compagna di scuola all’Istituto Tecnico Commerciale di Loano, e a Silvia, figlia di Della Valentina Luigi, storico commerciante di via Garibaldi e già vice sindaco di Loano. Con Silvia ho condiviso la passione e l’impegno per la politica: da questo comune percorso è nata un’amicizia vera e sincera che ancora oggi ci unisce".

"Alla famiglia Renaudo, ai parenti tutti e a quanti gli hanno voluto bene, rivolgo, anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Loano, le più sentite e partecipate condoglianze", ha concluso il sindaco loanese.

I funerali di Lorenzo Renaudo avranno luogo venerdì 17 aprile, alle ore 15, partendo dalla Fondazione Poliambulanza di Brescia per la parrocchia di San Giovanni Battista a Loano.