Celle, scattano i lavori di ristrutturazione nell'ufficio postale per il progetto Polis

Arriva anche a Celle Ligure il progetto Polis, ideato da Poste Italiane per gli Uffici Postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere il rilancio di comunità periferiche e portare i servizi della PA negli uffici postali.

Il progetto, finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, permetterà entro l’anno di dare un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri in Italia.

L’ufficio postale di Celle Ligure, in Via Delfino 2, sarà infatti interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza, mentre la sede di Varazze, in Via Santa Caterina 44, garantirà da oggi la continuità di tutti i servizi, tramite uno sportello dedicato alla clientela cellese.

L’ufficio di Varazze, aperto al pubblico da lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05 ed il sabato fino alle 12:35, è dotato di sportello automatico ATM Postamat, che consente di effettuare numerose operazioni in alternativa agli sportelli, quali prelievo di contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

"L’intervento di riqualificazione della sede coinvolgerà l’intera struttura a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento. Con Polis, sarà possibile richiedere allo sportello i servizi INPS per i pensionati quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Oltre ai certificati pensionistici sarà possibile ottenere i certificati anagrafici e di stato civile e, entro l'anno, anche richiedere il passaporto, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali - spiegano - Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori".

Il completamento dei lavori è programmato, salvo imprevisti, entro la fine di maggio.