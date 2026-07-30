Antonio Manzini ad Albissola Marina per "Parole ubikate in mare" : serata con il padre di Rocco Schiavone

Prosegue ad Albissola Marina la rassegna estiva dedicata agli incontri con gli autori. Venerdì 31 luglio, alle 21.15, Piazza della Concordia ospiterà uno degli scrittori italiani più apprezzati dal pubblico e dalla critica, Antonio Manzini, che presenterà il suo ultimo libro "I tramezzini di Rocco Schiavone", pubblicato da Sellerio.
L'appuntamento offrirà ai lettori l'occasione di incontrare dal vivo il creatore del celebre vicequestore Rocco Schiavone, protagonista di una fortunata serie di romanzi e trasposizioni televisive. Nel corso della serata Manzini dialogherà con Renata Barberis, accompagnando il pubblico alla scoperta del volume, che raccoglie racconti e curiosità dedicati all'amatissimo personaggio.
L'incontro rappresenta uno dei momenti di punta del calendario culturale estivo di Albissola Marina, confermando la volontà della città di proporre eventi di qualità capaci di richiamare appassionati di letteratura e lettori di tutte le età. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.