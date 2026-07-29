Albissola, Antonio Manzini presenta il suo ultimo libro "I tramezzini di Rocco Schiavone"

Albissola Marina si prepara ad accogliere uno degli autori più amati del panorama italiano contemporaneo.

Venerdì 31 luglio, alle 21.15, piazza della Concordia ospiterà Antonio Manzini, protagonista dell’appuntamento organizzato da Ubikate, che presenterà il suo ultimo libro “I tramezzini di Rocco Schiavone” (Sellerio). A dialogare con lo scrittore sarà Renata Barberis.

Creatore del vicequestore Rocco Schiavone, personaggio diventato un vero fenomeno editoriale e televisivo grazie alla serie Rai interpretata da Marco Giallini, Manzini torna a raccontare il mondo del poliziotto romano trapiantato ad Aosta, tra indagini, ricordi e fragilità.

La saga, iniziata nel 2013 con “Pista nera”, ha conquistato milioni di lettori in Italia e all’estero, con traduzioni pubblicate in diversi Paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Grecia, Stati Uniti e Regno Unito.

Nel nuovo volume lo scrittore raccoglie storie inedite che ripercorrono la vita di Schiavone dall’infanzia alla maturità, attraversando luoghi e momenti fondamentali della sua esistenza: Roma, Aosta, le amicizie di sempre, le ferite del passato e l’incontro con Marina, la moglie che segnerà profondamente il suo percorso.

Un viaggio tra ironia e malinconia, suspense e introspezione, dove emerge ancora una volta la cifra narrativa di Manzini: uno sguardo capace di unire il lato più umano dei personaggi alla capacità di raccontare contraddizioni e zone d’ombra della realtà.