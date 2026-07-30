Raccolta differenziata, ad Albissola maggioranza e parte della minoranza al lavoro per efficientare il sistema

Dopo la querelle nei mesi scorsi, torna il sereno tra il consigliere di minoranza Roberto Giallombardo (appartenente al gruppo Vince Albissola) e l’assessore all’ambiente Roberto Bragantini.

L’alterco in cui si erano trovati coinvolti i due si è risolto con un accordo di collaborazione e annessa apertura di un tavolo tecnico volto a sollecitare SAT (società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti e i servizi di igiene urbana) in merito all’efficientamento del sistema nella città di Albissola Marina.

“Questo dimostra – dichiara l’assessore Bragantini – che quando vengono presentate delle proposte valide, riguardanti il miglioramento del benessere collettivo, la nostra amministrazione è sempre pronta ad accoglierle nell’esclusivo interesse della cittadinanza. Non importa quale sia il pulpito, quindi se arrivino dai banchi della maggioranza oppure da quelli dell’opposizione. Noi saremo sempre per gli albissolesi, non certo per affermare a tutti i costi le nostre posizioni”.

Dello stesso avviso Roberto Giallombardo: “Credo che incarnare seriamente il ruolo da consigliere comunale di minoranza significhi spendersi non per un proprio tornaconto, bensì per cercare di instaurare un dialogo proficuo con l’amministrazione in carica al fine di ottenere dei risultati che possano andare incontro alle esigenze della collettività. È animato da questa visione che mi sono posto come interlocutore diretto con SAT sollecitando l’azienda a sforzarsi per attuare, non appena possibile, la sperimentazione dei cassonetti intelligenti”.

Albissola Marina dunque, dopo essere stato uno dei primi Comuni a sperimentare la raccolta “porta a porta”, adesso si avvia verso una nuova fase in cui, a quel sistema, verranno affiancate alcune zone (idonee al transito di mezzi pesanti) appannaggio di “contenitori smart” di nuovissima generazione. “Ci tengo infine ad informare che il nuovo progetto di raccolta, non appena definito in ogni sua parte, verrà presentato alla cittadinanza” conclude Bragantini.