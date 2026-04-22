Sebastiano Ramello a Finalborgo: firmacopie del libro sull’Himalaya tra viaggi, visioni e libertà

Sabato 25 aprile, dalle 15:30 fino a esaurimento copie, lo scrittore e giramondo cuneese Sebastiano Ramello, 52 anni, sarà ospite a Finalborgo presso la libreria “Come un romanzo” per un firmacopie del suo ultimo libro, pubblicato dalla casa editrice Echos, “Autostop attraverso l’Himalaya”.

"L’incontro con i lettori sarà anche l’occasione per raccontare dal vivo un viaggio fuori dal comune, un attraversamento in autostop lungo le strade più alte del pianeta. Un itinerario che si snoda tra le pieghe maestose dell’Himalaya indiano, fino alle terre sospese del Ladakh, attraversando la Nubra Valley e la Spiti Valley, ai confini con Pakistan, Cina ed ex territori tibetani", spiega Ramello.

"Fare autostop in questi luoghi significa affidarsi completamente all’imprevedibile: camionisti che diventano compagni di viaggio, strade sterrate sospese nel vuoto, passi di montagna dove l’aria si fa sottile e ogni respiro è una conquista. Le carreggiate si arrampicano tra pareti di roccia e ghiaccio, mentre il paesaggio muta continuamente, passando da deserti d’alta quota a vallate lunari. È un’esperienza fatta di solitudine e incontri, di camminate infinite sotto il sole o il vento gelido, ma anche di una profonda connessione con ciò che ci circonda. L’autostop diventa così non solo un mezzo per spostarsi, ma una filosofia di viaggio: accettare ciò che arriva, rallentare, ascoltare, fidarsi".

"Questo viaggio, però, non nasce per caso. Ha origine a Dharamsala, tra i monasteri legati al Dalai Lama, dove una visione ha acceso il desiderio di partire. A quella si è aggiunto un sogno: mio padre, in autostop, che mi faceva segno di mettermi in cammino. Da lì, il viaggio ha preso forma, trasformandosi in qualcosa di più di un semplice percorso geografico. Attraversare l’Himalaya in autostop è stato infatti anche un viaggio interiore, un confronto con i propri limiti, le proprie paure e il proprio senso di libertà. Un’esperienza che invita a interrogarsi su cosa significhi davvero muoversi nel mondo e dentro se stessi", aggiunge.

"Gli altri miei libri finora pubblicati sono: La Maschera, romanzo thriller giallo internazionale ispirato a fatti di attualità per lo più avventuri tra il 2017 e la fine del 2019, e In viaggio con Maneki una narrativa che racconta uno dei miei più bei viaggi in barca a vela nell’Oceano Atlantico tra le meravigliose Isole Canarie. Intanto sto finendo la correzione di quello che sarà il mio prossimo libro, anticipo: questa volta narrerà di un mio importante viaggio in Centro America avvenuto a metà degli anni ‘90", conclude.