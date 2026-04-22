Programmi tv stasera 22 aprile: i film imperdibili in prima serata tra grandi classici e novità

La serata televisiva si preannuncia ricca di emozioni per gli amanti del grande schermo. Dalle commedie che hanno segnato un'epoca ai thriller più moderni, l'offerta dei canali in chiaro copre ogni genere. Se non sapete cosa scegliere, ecco una guida dettagliata ai film da non perdere nei programmi tv stasera.
Le scelte sui canali Rai e Mediaset
Su Rai 1, torna l'energia travolgente di Whoopi Goldberg in Sister Act 2 - Più svitata che mai. In questo sequel, Deloris Van Cartier indossa nuovamente l'abito da suora per salvare una scuola gestita da vecchie conoscenze, trasformando una classe di ragazzi ribelli in un coro di incredibile talento. Una commedia musicale perfetta per tutta la famiglia.
Per chi cerca adrenalina pura, il canale 20 propone xXx - Il ritorno di Xander Cage. Vin Diesel veste nuovamente i panni dell'atleta di sport estremi diventato agente governativo. In questo capitolo, Cage deve recuperare un'arma letale nota come "Vaso di Pandora", affrontando nemici temibili in una corsa contro il tempo visivamente spettacolare.
Cinema d'autore e ricostruzioni storiche
Su Rai Movie va in onda un capolavoro del cinema storico: La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler. Il film offre una ricostruzione claustrofobica e potente dei momenti finali nel bunker di Berlino nel 1945. L'interpretazione di Bruno Ganz nei panni del Führer è considerata una delle vette recitative del cinema contemporaneo.
IRIS, invece, punta su un cult intramontabile: Cast Away. Tom Hanks regala una performance magistrale (che gli valse una nomination agli Oscar) nel ruolo di un dirigente della FedEx naufrago su un'isola deserta. Una storia di sopravvivenza e resilienza che non smette mai di commuovere.
Thriller, Horror e Azione
Serata ad alta tensione su Rai 4 con Saint Clare (2025). In questa novità assoluta, seguiamo la storia di Clare Bleecker (Bella Thorne), una giovane donna con una visione del mondo distorta che si trasforma in una spietata vendicatrice. Un thriller psicologico con sfumature horror che indaga i confini tra bene e male.
Gli amanti del genere "shark movie" troveranno pane per i loro denti su Italia 2 con Shark (2012). La trama vede un gruppo di persone intrappolate in un supermercato allagato dopo uno tsunami, con la minaccia di feroci squali bianchi che pattugliano le corsie tra gli scaffali.
Commedia e impegno sociale
Ecco le altre proposte interessanti della serata:
Canale
Titolo
Genere
In breve
Twentyseven
Arma letale
Azione
Il primo leggendario capitolo con la coppia Gibson-Glover.
Tv2000
Il processo Percy
Drammatico
Un agricoltore sfida una multinazionale: basato su una storia vera.
La7 Cinema
Amore a prima svista
Commedia
Jack Black alle prese con una visione "interiore" della bellezza.
La5
Il padre della sposa (2022)
Commedia
Il remake in chiave cubano-americana ambientato a Miami.
Cine34
Poliziotto superpiù
Comico
Terence Hill nei panni di un agente dai poteri straordinari.
Cielo
Infiltrato speciale
Action
Steven Seagal in una missione ad alto rischio in un carcere di massima sicurezza.
Consiglio dell'esperto: Per rimanere sempre aggiornati sull'orario esatto di inizio e non perdere nemmeno un minuto del vostro film preferito, consultate la guida completa su ProgrammiTv.com.
Sia che preferiate le risate di una commedia degli anni '90 o la tensione di un thriller moderno, i programmi tv stasera offrono l'imbarazzo della scelta. Buona visione!