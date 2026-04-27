Raccolta rifiuti a Savona, Fratelli d'Italia attacca sugli archetti "anti vento"

Che una parte della campagna delle prossime amministrative si giocherà sul “caso” della raccolta rifiuti sono molti savonesi a pensarlo. Ed è proprio sulla raccolta che va all'attacco il circolo savonese di Fratelli d'Italia.

"La 'festa' continua. Altri 174.684,96 euro + IVA per comprare e posizionare gli archetti che tengono fermi i contenitori condominiali – dice FdI – che, stranamente, a Savona il vento fa volare. Con gli stessi soldi avremmo comprato almeno 10 batterie complete di cassonetti intelligenti".

C'è altro all'orizzonte e i savonesi possono scordarsi che i costi della rumenta diminuiranno.

Secondo Fratelli d'Italia, infatti, la spesa non è finita e prosegue elencando gli esborsi per la posa degli archetti, installati per evitare che i sacchi di plastica non restino fermi e vengano trasportati nelle giornate di forte vento. Una misura che varrebbe anche per i bidoni condominiali.

"C'è poi – continua Fratelli d'Italia – l’affidamento diretto per la stipula di un contratto a scalare per fornitura e posa in opera di archetti e tracciature di segnaletica stradale in capo a Giordano Costruzioni S.r.l., per 139.000 euro; l’affidamento diretto per il servizio di realizzazione della segnaletica orizzontale e il posizionamento di archetti stradali per delimitare le postazioni di raccolta rifiuti urbani in capo a Concordia Coop. Soc., per 35.684,96 euro".