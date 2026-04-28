Cantieri per la fibra ottica a Dego e Cosseria: modifiche alla viabilità sulla Sp 542 e Sp 28 bis

Nuovi cantieri in Val Bormida per la posa della fibra ottica e inevitabili ripercussioni sulla viabilità provinciale. La Provincia di Savona ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione su due strade strategiche del territorio, interessate dai lavori per il collegamento della rete in banda ultra larga.

Sulla Sp 542 “di Pontinvrea”, nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 3+245 e 3+734, nel comune di Dego, sarà attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri. Le limitazioni saranno in vigore dal 6 maggio al 30 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30.

Provvedimento analogo anche sulla Sp 28 bis “del Colle di Nava”, nel comune di Cosseria, tra le progressive 25+629 e 25+674, dove il traffico verrà gestito con senso unico alternato fino al 30 aprile, sempre nella fascia oraria diurna 8.30–18.30.

Gli interventi rientrano nel piano di infrastrutturazione digitale del territorio, che punta a portare la connessione ad alta velocità anche nelle aree interne della Val Bormida.