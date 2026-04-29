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Attualità | 29 aprile 2026, 09:00

Buona Giornata internazionale della danza

Istituita dall’International Dance Council dell’Unesco nel 1982, si celebra ogni anno il 29 aprile

Buona Giornata internazionale della danza

"Ogni uomo dovrebbe danzare, per tutta la vita. Non essere ballerino, ma danzare". È con una citazione del più grande ballerino del Novecento, Rudolf Nureyev, che abbiamo deciso di aprire la Giornata internazionale della danza in calendario il 29 aprile e istituita dall’International Dance Council dell’Unesco nel 1982.

L’obiettivo principale è quello di celebrare l’ingegno e l’espressività creativa di questa disciplina, che con il suo linguaggio comune attraversa tutte le frontiere. La data è scelta in onore di Jean-Georges Noverre nato a Parigi proprio il 29 aprile 1727, che fu il più grande coreografo della sua epoca e il creatore del balletto moderno.

Dalla scuola ArteDanza di Bra raccontiamo la storia di un’arte che fino al XV secolo ha lasciato tracce labili. Per poi, nei secoli successivi e dal Novecento fino ad oggi, incarnarsi e diffondersi in forme e testimonianze sempre nuove e diverse, al passo con tempi dominati dagli strumenti tecnologici.

Auguriamo a tutti gli allievi, maestri, danzatori, spettatori e appassionati, una buona Giornata internazionale della danza!

Silvia Gullino

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