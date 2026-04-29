Cairo, cinema dei ricordi alla Casa di Riposo "Baccino": emozioni d’altri tempi con i filmati d’epoca

A Cairo Montenotte, la Casa di Riposo Baccino si è trasformata, per qualche ora, in un piccolo cinema d’altri tempi, dove le immagini del passato hanno saputo riaccendere emozioni profonde e ancora vivissime.

Nel pomeriggio di ieri si è svolta una proiezione speciale di filmati d’epoca, un’iniziativa nata dall’impegno appassionato dei volontari di AVO Valbormida, da sempre attenti non solo all’assistenza, ma soprattutto alla relazione, alla memoria e all’affetto verso le persone anziane. Un’idea semplice ma potente: riportare alla luce frammenti di vita, storie, volti e gesti di un tempo lontano, che continua però a vivere nei ricordi.

La collaborazione con il Ferrania Film Museum ha reso possibile questo piccolo viaggio nel tempo. Grazie alla disponibilità e alla passione del suo responsabile, il progetto ha preso forma con cura e autenticità, trasformando la sala ricreativa della struttura in una vera sala cinematografica: schermo gigante, proiettore, luci soffuse e persino i biglietti d’ingresso, come in una serata di cinema di altri tempi. A rendere tutto ancora più suggestivo, la presenza di Roberto Pennino, “operatore di sala” d’eccezione, che ha accompagnato la proiezione con dedizione e un pizzico di magia.

Gli ospiti, inizialmente curiosi e poi sempre più coinvolti, si sono lasciati trasportare dalle immagini: sorrisi, sguardi lucidi e commenti sussurrati hanno fatto riaffiorare ricordi che sembravano sopiti. Per molti è stato come sfogliare un album di famiglia collettivo, in cui ogni scena proiettata sembrava intrecciarsi con la propria storia personale.

A rendere il pomeriggio ancora più speciale, una pausa conviviale con bibite fresche e gelato, tra chiacchiere leggere e risate sincere, come nelle migliori estati di un tempo.

“Un ringraziamento sentito va a tutte le volontarie presenti, al Consiglio direttivo, al Presidente della Fondazione Baccino, al Responsabile della struttura Alessandro Crema e a tutto il personale della Cooperativa Il Faggio, che con sensibilità e collaborazione hanno reso possibile questa esperienza”, ha commentato sui social AVO Valbormida.

Un’iniziativa che ha lasciato il segno non solo per la sua riuscita organizzativa, ma soprattutto per la sua capacità di creare legami, risvegliare ricordi e regalare emozioni autentiche. Un’esperienza destinata a essere ricordata e, sicuramente, a trovare un seguito: perché certi pomeriggi non si dimenticano, si raccontano.