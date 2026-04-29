Celle, prende il via il progetto di sistemazione idrogeologica in via Biestri-Boschi e via 1º Maggio

Scatta il progetto di sistemazione idrogeologica in Via Biestri - Boschi e via 1º Maggio.

"Un intervento importante per migliorare la gestione delle acque meteoriche e mettere in sicurezza il versante collinare che collega le tre vie" spiega il Sindaco Marco Beltrame.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi sistemi di raccolta delle acque piovane (fognatura bianca); il miglioramento del deflusso verso valle, riducendo ristagni e criticità; nuove linee di scarico e adeguamento di quelle esistenti; interventi di drenaggio e pulizia delle aree a monte dei condomini; installazione di griglie e pozzetti per una gestione più efficiente delle acque.

"L’obiettivo è prevenire problemi idrogeologici, tutelare le abitazioni e rendere il territorio più sicuro e resiliente - continua il primo cittadino cellese - Un passo concreto verso una migliore gestione del territorio e della sicurezza urbana".