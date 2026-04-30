Diocesi Savona-Noli, annullato il viaggio "Da Nazareth a Gerusalemme con il Vescovo Gero"

"A causa dell'attuale situazione geopolitica il pellegrinaggio in Terra Santa è stato annullato. Speriamo di poterlo riprogrammare il prossimo anno". L'annuncio viene da Manuela Pastorino, responsabile del Servizio Pellegrinaggi della Diocesi di Savona-Noli, che in questi mesi ha organizzato il viaggio dal titolo "Terra Santa. Da Nazareth a Gerusalemme con il Vescovo Gero - Nella memoria della Pasqua, nel dramma della storia" e ora appunto annullato.

Il pellegrinaggio si sarebbe dovuto tenere dal 23 al 28 agosto e sarebbe stato guidato dal vescovo Calogero Marino. Per ulteriori informazioni sull'annullamento del pellegrinaggio si può telefonare al numero 3297815585 dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 oppure inviare un'email a ufficio.pellegrinaggi@diocesisavona.it.

"Da qualche anno alcune persone mi dicono di essere interessate a tornare in Terra Santa - affermava monsignor Marino a febbraio in un'intervista per il sito web diocesano - L'idea del pellegrinaggio nasce anche in risposta a tale richiesta ma la ragione fondamentale è proprio l'essere presenti in una terra in cui la Chiesa vive un momento di lacerazione e la società civile è frantumata fra ebrei e palestinesi."

"Il senso dell'andare è di essere una presenza di pace e non di schieramento - diceva il vescovo nell'intervista - Si va non schierati, per mettere le mani sulle spalle di entrambe le parti in causa, mettendosi dalla parte delle vittime e invocando giustizia e pace per tutti i popoli. Questa è la memoria della Pasqua di Gesù: celebrarla significa imparare che la via della pace è per tutti."