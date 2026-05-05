Dotta replica al Pd Cengio: "Arboscello sa difendersi da solo, stupisce la presa di posizione così marcata"

“Non è mio intendimento alimentare altre polemiche, sicuramente non necessarie e improduttive; pertanto aggiungo il mio ultimo pensiero riguardo alle polemiche sorte a seguito delle dichiarazioni rese alla stampa dal consigliere Arboscello. Le mie considerazioni di risposta, che peraltro confermo in toto, erano rivolte direttamente al consigliere Arboscello in quanto rappresentante istituzionale, senza nessuna intenzione di coinvolgere e polemizzare con il Pd locale, semplicemente perché non di mio interesse e, non ultimo, in quanto anonimo”.

Ad affermarlo è il sindaco di Cengio, Francesco Dotta, che prosegue: “Mi stupisco di questa difesa così accorata della persona del consigliere Arboscello, difesa di cui il consigliere Arboscello, per quanto a mia conoscenza, non ha assolutamente necessità, sapendo difendere autonomamente e autorevolmente la propria immagine”.

“Ciò che il Pd rimarca in riferimento al sito ex Acna è quello che il sottoscritto evidenzia da anni, inascoltato sia dalla politica locale che da quella nazionale e, in maniera palese, anche dalla proprietà. Nel dettaglio, affermare ‘colpisce inoltre l’assenza totale di visite istituzionali sul sito…’ significa condividere inconsapevolmente le mie dichiarazioni precedenti, che evidenziavano la mancanza di interessamento da parte delle istituzioni alle problematiche del sito”.

“Concludo rinnovando un sincero invito al consigliere Arboscello per una visita a Cengio: sono certo che uno scambio di opinioni, scevro da polemiche, sia oltremodo opportuno”, conclude Dotta.