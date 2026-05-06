Savona, bonifica in zona Paip a Legino: la polizia locale rimuove 9 veicoli abbandonati

Questa mattina è stato effettuato dalla polizia locale di Savona un intervento straordinario di bonifica nella zona Paip di Legino.

Gli operatori del Nucleo Operativo di Polizia Edilizia Ambientale (NOPEA), in collaborazione con il personale Sea-s, hanno provveduto alla rimozione di 9 veicoli in stato di abbandono, destinati alla rottamazione, oltre a eseguire una pulizia approfondita dell’area e ad effettuare interventi di sfalcio del verde.

"L’operazione rientra in un più ampio programma di interventi previsti in diverse zone della città, ritenuti fondamentali per il recupero, il decoro e il riordino degli spazi urbani" spiegano dal Comando di via Romagnoli.

Nell'area leginese durante gli anni in più di un'occasione sono state riscontrate auto e moto abbandonate.

"Ringrazio la Polizia Locale Savona e, in questa particolare circostanza, il Nopea - spiega l'assessore Barbara Pasquali - per il sempre costante e prezioso lavoro che ogni giorno svolge nell’interesse dei cittadini e, in questo caso, dell’ambiente. Queste attività rientrano negli obiettivi di contrasto al degrado e di tutela del territorio. Ringrazio anche gli operatori di Sea-s per la collaborazione ed il lavoro svolto. Lavorare insieme e fare squadra per avere una città più vivibile".