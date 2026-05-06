Andora, convenzione tra Comune e associazione "Un passo alla volta" per il supporto alle famiglie con minori con disturbo dello spettro autistico

A poche settimane dall’inaugurazione della panchina blu nei giardini antistanti il Municipio, l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Andora compie un ulteriore passo concreto sul fronte dell’inclusione e del sostegno alle famiglie, sottoscrivendo una convenzione con l’Associazione Un Passo alla Volta ODV.

L’accordo ha l’obiettivo di realizzare percorsi educativi, socio-assistenziali e riabilitativi dedicati a minori con diagnosi certificata di disturbo dello spettro autistico residenti ad Andora, estendendo il supporto anche ai loro familiari e caregiver. I progetti saranno elaborati da un’équipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, responsabili comunali e specialisti dell’associazione, con eventuale compartecipazione economica da parte dell’utente secondo il regolamento vigente.

“L’associazione garantisce l’impiego di personale qualificato, tra cui educatori professionali, psicologi, terapisti e operatori con formazione specifica sull’autismo – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Monica Risso, che ha siglato l’accordo insieme al sindaco Mauro Demichelis, al responsabile dell’Ufficio Politiche sociali dottor Mattia Poggio e al presidente dell’Associazione Un Passo alla Volta ODV Pierfranco Piazza – I servizi offerti saranno molteplici: dal supporto psicologico ai nuclei familiari alla promozione di gruppi di mutuo aiuto tra genitori, dall’orientamento delle famiglie di minori neo-diagnosticati al supporto pratico nel disbrigo delle pratiche burocratiche e di certificazione. Non mancheranno iniziative di aggiornamento e promozione dell’inclusione sociale”.

Sul piano educativo e formativo saranno organizzati incontri per la diffusione di corrette informazioni scientifiche sull’autismo, interventi educativi a supporto della didattica e per facilitare l’inclusione scolastica e sociale, oltre a percorsi formativi rivolti a genitori, insegnanti, educatori e operatori. Sono inoltre previsti progetti specifici dedicati al supporto di fratelli e sorelle di bambini con autismo.

Ampio spazio sarà dedicato anche ad attività culturali, ricreative e di sensibilizzazione, attraverso eventi e iniziative finalizzati a favorire momenti di socializzazione e benessere, campagne informative sul territorio, conferenze e incontri tematici, attività ludiche e ricreative con il supporto di specialisti, eventi sportivi inclusivi realizzati anche in collaborazione con altre realtà associative e tavole rotonde e progetti di studio orientati a facilitare l’inserimento futuro nel mondo del lavoro.

La convenzione include inoltre interventi di beneficenza e sostegno a favore delle famiglie, nonché iniziative per la promozione dei diritti civili, sociali e delle pari opportunità. Le attività saranno svolte prevalentemente grazie al contributo volontario degli associati, promuovendo al contempo il lavoro in rete con enti pubblici e privati.

La convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028. Il Comune riconoscerà all’associazione un rimborso delle spese sostenute per le attività rivolte ai minori, previa autorizzazione degli uffici competenti.