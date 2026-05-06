Ceriale, i balli occitani protagonisti di "Parole in Movimento": viaggio tra musica e tradizione

“Parole in Movimento” accompagna i giovedì di maggio e si prepara a una pausa estiva dopo un mese ricco di appuntamenti. La rassegna culturale organizzata dalla Pro Loco di Ceriale APS, in collaborazione con UniTre Ingauna – sezione di Ceriale, tornerà infatti in autunno con un nuovo programma.

Intanto, il calendario prosegue con un nuovo incontro in programma giovedì 7 maggio, dedicato a un tema che intreccia storia, musica e tradizioni popolari: “I balli occitani. Storia di una tradizione antica”. L’appuntamento è fissato alle 17 nella Sala Riflessi, sul Lungomare Diaz, e vedrà come protagonista il musicista Luca Pellegrino.

Sarà lui a guidare il pubblico in un viaggio dentro la cultura occitana, un patrimonio condiviso — pur nelle diverse declinazioni locali — tra le valli piemontesi occidentali, il sud della Francia e alcune aree della Spagna. Un racconto fatto non solo di parole, ma anche di suoni, strumenti e movimento.

Il percorso di Pellegrino unisce formazione accademica e passione artistica: laureato in ingegneria civile e in canto, con studi al Conservatorio Verdi di Torino, ha approfondito strumenti come cajon, organetto, ghironda, fisarmonica, organo e pianoforte. Oggi insegna musica, danze e canti popolari dell’area occitana, oltre alla lingua e alle tradizioni di questo territorio.

Accanto all’attività didattica, ha collaborato all’allestimento di spettacoli live di grandi nomi della musica italiana, da Ligabue a Baglioni, da Jovanotti ai Subsonica fino ai Negramaro, portando la sua esperienza anche su palchi di rilievo nazionale.

A rendere ancora più coinvolgente l’incontro sarà la partecipazione dell’associazione “Balà in riva au mà”, che al termine della conferenza offrirà una dimostrazione pratica delle danze occitane, trasformando la teoria in esperienza diretta e invitando il pubblico a partecipare.

La giornata si chiuderà con un momento conviviale: un buffet offerto da Il Melograno di via Pontetto, occasione per proseguire lo scambio in un clima informale.