Millesimo celebra la primavera con "Millemaggio": Piazza Italia si riempie di fiori, colori e sapori

Millesimo si prepara a vestirsi di primavera. Sabato 9 maggio, Piazza Italia farà da cornice alla seconda edizione di “Millemaggio – Fiori, Colori e Sapori”, una manifestazione che, dopo il successo dello scorso anno, promette di trasformare il centro cittadino in un vivace palcoscenico di profumi, colori e creatività.

Per tutta la giornata, oltre cinquanta espositori animeranno la piazza con creazioni artigianali, composizioni floreali e prodotti tipici del territorio. Un percorso tra tradizione e originalità, pensato per valorizzare la stagionalità e il gusto, attirando visitatori di tutte le età.

Il programma entrerà nel vivo nel pomeriggio. Dalle 15 spazio alle attività dedicate ai più piccoli, con laboratori e iniziative ludico-culinarie pensate per coinvolgere le famiglie in un’esperienza partecipata, tra gioco e scoperta.

Non mancherà uno dei momenti più attesi: la sfilata non competitiva dedicata agli amici a quattro zampe. Un appuntamento all’insegna della leggerezza e della condivisione, aperto a tutti, in cui ogni partecipante sarà premiato.

Tra intrattenimento, sorprese e occasioni di incontro, Millemaggio si conferma come un evento capace di unire comunità e visitatori, celebrando la stagione più colorata dell’anno. Un invito a vivere il centro di Millesimo in una giornata all’aria aperta, tra sapori, fiori e allegria.