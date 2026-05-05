Alassio, tre serate di musica e convivialità nello storico Borgo Barusso

Dall'8 al 10 maggio, a partire dalle ore 19 in Piazza Airaldi e Durante, il cuore dello storico Borgo Barusso si animerà con l'iniziativa “Borgo Barusso in Festa”, per tre serate all'insegna della musica e della convivialità.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Borgo Barusso “Giancarlo Formichella” con il patrocinio dell’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, sarà un’occasione per vivere momenti di convivialità, con panini, patatine, birra e molto altro, in questo suggestivo luogo del centro storico di Alassio. Il tutto accompagnato da DJ set dalle ore 20 e musica dal vivo dalle ore 22.

Il programma musicale offrirà una proposta varia e coinvolgente: venerdì 8 maggio andrà in scena un tributo a Vasco Rossi con la band Senza Ali-B, sabato 9 maggio sarà la volta degli Studio 54 Disco Band che animeranno la serata con i grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90, mentre domenica 10 maggio la chiusura sarà affidata alla band Stavolta mia moglie mi manda a Funk!, che porterà sul palco ritmi funk, soul e groove con energia e ironia.

L'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a questa splendida iniziativa, che contribuisce a incrementare l’attrattività del borgo e a sostenere le attività commerciali che vi operano, rafforzando al tempo stesso la vitalità e la frequentazione del nostro splendido centro storico”.

“La nostra associazione - commenta Walter Gottero, Presidente dell'Associazione Culturale Borgo Barusso 'Giancarlo Formichella' - è nata nel 2025 con l’obiettivo di onorare e proseguire il percorso tracciato dal nostro compianto 'Capitano' e oggi siamo orgogliosi di vedere tutto il borgo, tra attività e residenti, coinvolto nell’accoglienza del pubblico per tre serate all’insegna dell’allegria e della condivisione”. Ingresso libero.