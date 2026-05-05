Andora, "Officina delle storie": mercoledì 6 maggio appuntamento con Daniele La Corte

Mercoledì 6 maggio, alle ore 18.00, a Palazzo Tagliaferro, in Largo Milano ad Andora, si terrà il primo appuntamento della rassegna letteraria “Officina delle storie”, un ciclo di incontri dedicato al racconto nelle sue molteplici forme: memoria, esperienze, riflessioni e visioni.

Nel primo incontro della rassegna, Daniele La Corte presenterà il suo ultimo romanzo “Violino stonato - dal deserto africano ai manganelli in piazza” (Ed. Fusta). L’autore racconta un’Italia violenta, in cui ogni forma di bellezza nasce distorta, come un violino che non si accorda.

Giornalista professionista, nato e residente ad Alassio, Daniele La Corte ha collaborato con importanti testate nazionali, tra cui Il Secolo XIX, Corriere della Sera, la Repubblica e La Stampa. Due volte premiato come “Cronista dell’anno”, è stato insignito dal Governo francese dell’onorificenza di Chevalier des Arts et des Lettres. È coordinatore scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia e autore di numerosi saggi dedicati alla Resistenza.