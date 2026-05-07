Ceriale, chiusa temporaneamente la passerella verso Borghetto per completare i lavori

Questa mattina il Comune di Ceriale ha disposto la chiusura temporanea della passerella ciclopedonale di collegamento con Borghetto Santo Spirito per consentire il completamento degli interventi di pavimentazione in legno.

La chiusura, necessaria per ultimare le lavorazioni in sicurezza, avrà una durata stimata di circa dieci giorni. L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del tratto che dal Lungomare Diaz conduce alla passerella, ormai giunto alle fasi finali.

«Siamo riusciti ad anticipare i tempi grazie alla ditta Vinai Renato di Finale Ligure, che sta operando con grande rapidità e precisione», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Eugenio Maineri.

Il completamento dell’intera opera è previsto indicativamente entro il 20 maggio. «Desideriamo restituire ai cittadini e a visitatori e turisti una passeggiata rinnovata e pienamente fruibile, anche in vista del ponte del 2 giugno – conclude Maineri -, garantendo così un’accoglienza adeguata durante uno dei primi momenti di maggiore afflusso turistico della stagione».

L’intervento di riqualificazione, ormai in fase di conclusione, interessa l’intero tratto fino alla scala di accesso alla passerella e prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione, il riordino della scogliera, la sistemazione del pennello, il ripristino della vegetazione, la sistemazione delle siepi (lato ferrovia) e l’installazione di due gazebi con tavoli e sedie per dare ristoro ai passanti, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il fronte mare e migliorare la fruibilità degli spazi.