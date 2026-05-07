Savona, torna “Oltre il sipario, il cuore” in scena al Teatro Chiabrera

A distanza di quasi un anno, l’associazione Seconda Stella a Destra, insieme a DNA Musica, ricorda il debutto sul palco del Chiabrera: un progetto nato da un’idea forte, sviluppato in tempi brevi e accolto con grande entusiasmo dal pubblico cittadino.

Gli organizzatori descrivono quella serata come «un’esperienza dal grande valore umano, costruita attorno a un messaggio di inclusione e speranza: per la prima volta, artisti con diverse abilità e percorsi — cantanti, musicisti e danzatori — hanno condiviso il palco dando vita a una performance corale, intensa e ricca di emozioni». L’evento si trasformò in un successo sorprendente, capace di coinvolgere profondamente sia gli interpreti sia gli spettatori, mostrando quanto possa essere potente l’unione delle diversità.

Da quel risultato è nata la volontà di proseguire il percorso. «Quell’esperienza ci ha dimostrato che si poteva andare avanti – spiegano – e infatti il Teatro Chiabrera riaprirà le sue porte per accogliere la seconda edizione di “Oltre il sipario, il cuore”. Il messaggio che vogliamo continuare a trasmettere è semplice ma fondamentale: ogni persona è diversa, ma tutte hanno lo stesso valore».

Gli organizzatori evidenziano anche la forte partecipazione della comunità, che continua a sostenere il progetto con fiducia e presenza. Le donazioni raccolte in occasione dello spettacolo saranno interamente devolute all’associazione Seconda Stella a Destra, che le utilizzerà per sviluppare laboratori inclusivi di musica e teatro-danza e per organizzare workshop dedicati, su prenotazione, programmati durante l’anno scolastico 2026/2027.

Un ringraziamento particolare viene rivolto a tutti coloro che hanno creduto nell’iniziativa fin dall’inizio, sostenendola non solo moralmente ma anche contribuendo alle spese organizzative necessarie alla sua realizzazione.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Savona ed è inserita nella co-progettazione territoriale dell’ASL2. L’associazione Seconda Stella a Destra è capofila del percorso YES! We CAN Dance 4.0, nell’ambito del progetto BIP promosso dalla Regione Liguria all’interno del Patto per i Giovani.