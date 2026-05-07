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Attualità | 07 maggio 2026, 11:00

Roccavignale, chiusa la Sp 28 bis per lavori agli impianti antincendio nella galleria Frate

Il provvedimento sarà in vigore venerdì 8 maggio, dalle 8:30 alle 18:30, con deviazioni del traffico nel centro abitato della frazione Strada

Roccavignale, chiusa la Sp 28 bis per lavori agli impianti antincendio nella galleria Frate

Disagi in vista per la circolazione lungo la Sp 28 bis “del Colle di Nava”. La Provincia di Savona ha disposto la sospensione temporanea del transito veicolare per consentire interventi di adeguamento dei presidi antincendio nella galleria Frate.

La chiusura interesserà il tratto alla progressiva chilometrica 13+700, nel territorio del Comune di Roccavignale, nella giornata di venerdì 8 maggio, dalle 8:30 alle 18:30. I lavori, spiegano dagli uffici provinciali, si rendono necessari per garantire la piena sicurezza dell’infrastruttura, rendendo temporaneamente impossibile la fruizione della carreggiata.

Durante l’intera durata dell’intervento il traffico verrà deviato all’interno del centro abitato della frazione Strada, sempre nel Comune di Roccavignale.

Graziano De Valle

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