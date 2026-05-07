Quiliano festeggia i 100 anni di Lucrezia Genta: la visita del sindaco Isetta

Mercoledì 6 maggio il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, ha portato personalmente gli auguri e i saluti dell’amministrazione comunale alla concittadina Lucrezia Genta, che ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 100 anni.

Nata a Savona, Lucrezia è cresciuta in una numerosa famiglia composta da sette fratelli: sei sorelle e un fratello. Nel 1954 ha sposato Ezio Nari, con il quale ha costruito una famiglia unita e affettuosa. È madre di Mauro e Franco, sposati rispettivamente con Federica e Mariateresa, e zia di sette nipoti.

La sua vita è sempre stata legata alla campagna e ai valori della semplicità. Cresciuta nella cascina di famiglia in località Campi, a Cadibona, ha lavorato come contadina fino al matrimonio, dedicandosi poi alla famiglia e alla cura della casa. Con grande amore e dedizione ha inoltre assistito il marito per quattro anni dopo l’ictus che lo aveva reso infermo.

“Da giovane Lucrezia ha vissuto le difficoltà della guerra – raccontano i familiari – e, insieme al marito Ezio, ha cresciuto la propria famiglia trasmettendo valori autentici come il rispetto, il sacrificio e l’onestà”.

Oggi Lucrezia rappresenta una vera memoria storica della comunità quilianese. Conserva infatti una straordinaria lucidità e ricorda perfettamente i nomi delle famiglie del paese, le tradizionali feste patronali di Sant’Anna e la vita quotidiana nelle cascine di un tempo.

Reduce da un recente intervento chirurgico, è rientrata nella propria abitazione ed è in buone condizioni di salute. Nei giorni scorsi, a seguito di una caduta accidentale, aveva riportato la frattura del femore.

“Anche in questa occasione – sottolineano i parenti – Lucrezia ha dimostrato grande forza d’animo e coraggio”.