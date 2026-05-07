"Adotta la tua zolla", la Carcarese lancia un crowdfunding per il manto sintetico del campetto di San Giuseppe

Un campo da calcio che torna a vivere grazie alla comunità. È questo l’obiettivo di “Adotta la tua zolla”, il nuovo progetto di crowdfunding lanciato dall’ASD Carcarese per la riqualificazione del campetto di San Giuseppe, struttura storica che la società vuole trasformare in un punto di riferimento non solo sportivo ma anche sociale per il territorio.

L’iniziativa punta a raccogliere fondi per il rifacimento del manto in erba sintetica, intervento principale dal costo complessivo di 50 mila euro. Una cifra significativa, alla quale si aggiunge un più ampio progetto di riqualificazione che comprende tribune, spogliatoi e impianto di illuminazione, lavori che saranno invece sostenuti direttamente dalla società biancorossa.

Il principio è semplice e simbolico: il campo è stato suddiviso in mille “zolle” da 2 metri per 1, ognuna dal valore di 50 euro. Cittadini, tifosi, famiglie e aziende potranno “adottare” una o più porzioni del terreno di gioco, vedendo il proprio nome associato alla zolla scelta. Un gesto che diventa appartenenza, con l’obiettivo di costruire insieme un nuovo spazio per i più giovani.

Le donazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma Ko-Fi, raggiungibile dal link indicato sul sito della società oppure tramite QR code presente nelle locandine diffuse in paese. È inoltre prevista la possibilità per le aziende di prendere parte al progetto con modalità dedicate, contattando direttamente il referente indicato dal club.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un certificato di ringraziamento, mentre i contributi più rilevanti saranno riconosciuti con una menzione speciale su un pannello all’ingresso dell’impianto, dove verranno raccolti i nomi dei sostenitori.

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che vorranno aiutarci a ridare il giusto splendore al campetto di San Giuseppe – fanno sapere dall’ASD Carcarese – Il progetto richiede uno sforzo importante, ma siamo convinti che con il sostegno della comunità potremo restituire ai giovani e al territorio una struttura moderna e accogliente”.