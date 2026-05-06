Quiliano, il Consiglio comunale approva il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2025

Una Città in crescita e in pieno sviluppo. Con una forte base di finanziamenti pubblici statali, regionali e comunitari. Nessun aumento delle tasse e dei tributi locali, e di contro un elevatissimo recupero dell’evasione fiscale. Una crescita esponenziale di servizi al territorio e di opere pubbliche realizzate per la città. Sono questi gli elementi principali che contraddistinguono il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2025, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 aprile 2026.

“Il 2025 è stato un anno intenso per tutte le varie attività, i numerosi cantieri di opere pubbliche e gli interventi avviati”, dichiarano il Sindaco Nicola Isetta e il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Tiziana Bruzzone, “che hanno permesso di contribuire a fornire uno scatto ulteriore alla crescita e sviluppo della nostra città sotto i vari fronti, per quanto riguarda le opere pubbliche, le politiche sociali, educative e culturali, la promozione culturale, turistica e sportiva del territorio e la digitalizzazione dell’Ente”.

I dati finanziari e tributari. Il conto del Bilancio dell’esercizio 2025 si chiude con un risultato di amministrazione positivo, corrispondente a Euro 8.626.354. Detratti gli accantonamenti previsti dalla Legge, risulta disponibile un avanzo libero di Euro 1.833.749,43. Nel corso del 2025 è proseguita l’attività relativa al recupero fiscale arretrato che ha portato, anche attraverso procedure esecutive, ad un accertamento complessivo di Euro 1.531.079,07. “Grazie all’operato dell’ufficio tributi” evidenzia il Vicesindaco Bruzzone, “siamo riusciti ad ottenere un incasso decisamente superiore, rispetto alle previsioni originarie di bilancio, in ragione delle varie azioni esecutive effettuate in sede giudiziaria, che hanno evidenziato a tutti i proprietari immobiliari, specialmente quelli aventi patrimoni consistenti, il dovere di pagare le tasse e i tributi previsti dalla legge”. Ciò è confermato dai seguenti dati: nel Bilancio di previsione 2025 era stato previsto un recupero tributario IMU per un importo di Euro 800.00, mentre l’accertato IMU definitivo ammonta ad Euro 1.254.119,74; per le entrate extratributarie erano previsti incassi per Euro 650.000, mentre l’accertato definitivo ammonta ad Euro 991.503. “Vale la pena di specificare”, aggiunge il Vicesindaco Bruzzone, “che durante tutto il 2025 non c’è stato alcun aumento di tasse e tributi locali, e non rientra nelle volontà di questa Amministrazione comunale l’intento di prevedere incrementi per il 2026”.

Opere pubbliche. Proseguono con ritmo serrato i lavori su tutto il territorio di Quiliano, tutti finanziati con fondi statali, regionali e comunitari. “La rilevante capacità di acquisizione di entrate in conto capitale, sviluppatasi a partire dall’autunno 2019” spiega l’Assessore ai lavori pubblici Valtero Sparso, “ha consentito alla nostra città di fare un decisivo salto in avanti con progetti, opere e interventi rilevanti che stanno trasformando Quiliano in modo decisivo. E il 2025 ne è una prova tangibile: basti pensare che durante lo scorso anno sono stati approvati gli stati avanzamento lavori per un importo complessivo di Euro 1.271.243,06. Il mutamento significativo, voluto dalla nostra amministrazione, deriva dai dati contabili: durante il periodo dal 2010 al 2019 sono state pagate per le opere pubbliche Euro 7.064.744,25; di contro, nel solo quinquennio 2020/2025 l’importo complessivo ammonta a ben Euro 10.088.362,22. Queste cifre sono da ricollegarsi alle decine e decine di cantieri pubblici avviati per la crescita, il miglioramento e la messa in sicurezza del territorio di Quiliano”.

Durante lo scorso anno, si sono conclusi gli interventi di adeguamento antisismico dell’edificio ospitante la scuola primaria “Don Peluffo” di Quiliano per un importo complessivo di Euro 1.449.237,60. Inoltre sono proseguiti gli interventi di adeguamento antisismico della sede della scuola primaria statale “Alunno Peressi” di Valleggia, per un importo complessivo di Euro 974.537,73. È stato altresì ultimato l’adeguamento del complesso “ex club Sportivi Quilianesi”, destinato ad ospitare attività sociali e ricreative, per un importo complessivo di Euro 25.113,70. Sempre durante il 2025, sono stati realizzati diversi interventi conseguenti ai danni alluvionali lungo via Scarroni, lungo via Trexenda, via Pontepiano, via Cervaro e via Vaccamorta, per un importo superiore al milione di Euro. Sono stati avviati anche gli interventi di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Santo, per un importo complessivo di Euro 1.124.900,00: entro la fine del 2025 le opere sono arrivate alla metà della fase di realizzazione. Infine sono proseguiti i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, delle aree verdi comunali e delle aree giochi.

Servizi sociali, cultura e pubblica istruzione. “Il 2025 è stato un anno ricco di soddisfazioni e risultati raggiunti sui vari fronti” sottolinea l’assessore Nadia Ottonello, “perché, oltre ad incrementare le attività esistenti, ne abbiamo create e sviluppate altre ancora, potendo oltremodo contare su due immobili restituiti alla comunità: gli ex Club Sportivi Quilianesi e Villa Maria. E prossimamente potremo contare anche sulla disponibilità piena dell’ex sede della SMS Aurora.”

Durante lo scorso anno, sono stati numerosi gli eventi sostenuti in collaborazione con le diverse realtà Associazionistiche tra le quali la rassegna teatrale “Parole & Musica” realizzata in collaborazione con l’associazione Teatro Nuovo di Valleggia e l’Associazione Culturale E20, con il contributo ottenuto dalla Fondazione De Mari, il PREMIO QUILIANO CINEMA in collaborazione con il Gruppo Cineforum Quei Bravi Ragazzi, “Villeggendo - la letteratura nelle ville storiche di Quiliano”, con la premiazione della prima edizione del Premio Letterario Città di Quiliano, e il Premio Città di Quiliano per la canzone d’autore emergente. Sono proseguiti per il quinto anno i corsi di Uni Qui. Altrettanto importanti sono stati gli eventi di promozione del territorio sostenuti in collaborazione con le diverse realtà del territorio tra cui: Ulivagando, Festa dell’Albicocca di Valleggia, “Quiliano in Fermento”, “Quiliano Natura” e “Granaccia e Rossi di Liguria”, giunta alla ventesima edizione.

In ambito più di carattere sociale sono proseguiti i servizi educativi ai giovani, tra i quali il doposcuola, il centro estivo, l’attività di aggregazione per la fascia adolescenziale e l’attività di supporto alla genitorialità, attraverso una co-progettazione con gli enti del terzo settore per costruire un “sistema” di interventi socioeducativi coordinati ed integrati all'interno degli ex Club Sportivi Quilianesi, completamente ristrutturati e adeguati.

Sport e outdoor. Nel giugno 2025 è stata prorogata di ulteriori 5 anni la convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali con la Polisportiva Quiliano ASD in attuazione del D.Lgs. n. 38/2021, a fronte di un progetto di investimento pluriennale da parte della Polisportiva, finalizzato alla realizzazione di un fabbricato a servizio della pista di ciclo cross adiacente a Via Caravaggio. Per quanto riguarda il Parco di San Pietro in Carpignano, tutti gli affidamenti gestionali sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2026, ed è stato avviato un percorso di confronto con i concessionari dal quale scaturirà una procedura di co-progettazione e affidamento gestionale dei singoli lotti, con conseguente avvio dal 2027. Inoltre la Città di Quiliano è stata coinvolta, a fianco del Comune di Finale Ligure, a svolgere la funzione di capofila del subambito dei Comuni dell’outdoor per lo sviluppo delle reti e percorsi, unitamente alla promozione e sviluppo, in stretta collaborazione con Finale Outdoor Region.